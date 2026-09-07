Passwort unter WSL zurücksetzen

Wer sich unter dem Windows Subsystem for Linux (WSL) ausgesperrt hat, weil das Passwort für den eigenen Linux-Benutzer in Vergessenheit geraten ist, muss nicht gleich die ganze Distribution neu aufsetzen. Ein kurzer Umweg über den Root-Zugang genügt.

Öffnen Sie dazu PowerShell und starten Sie Ihre Standard-Distribution direkt mit Root-Rechten: wsl -u root. Nutzen Sie mehrere Distributionen parallel oder ist nicht die Standard-Distribution betroffen, wechseln Sie stattdessen mit wsl -d <Distributionsname> -u root gezielt in die gewünschte Umgebung – also beispielsweise wsl -d Ubuntu -u root. Sie landen dann direkt in einer Root-Shell, ohne dass WSL nach einem Passwort fragt.

Von dort aus setzen Sie mit passwd <Benutzername> ein neues Passwort für den betroffenen Benutzer, wobei Sie den Platzhalter durch den tatsächlichen Linux-Benutzernamen ersetzen. Das System fragt zweimal nach dem neuen Passwort und bestätigt anschließend die erfolgreiche Änderung. Mit exit verlassen Sie die Root-Sitzung wieder.

Ein Zurückstellen des Standardbenutzers entfällt bei diesem Weg, denn wsl -u root startet Root nur für die aktuelle Sitzung, ohne die Konfiguration der Distribution dauerhaft zu verändern. Beim nächsten regulären Start meldet sich WSL wieder wie gewohnt mit dem eigenen Benutzerkonto, und sudo funktioniert mit dem neu gesetzten Passwort ohne weiteres Zutun.