Dateien unter Windows blitzschnell finden

Wer auf umfangreichen Windows-Laufwerken nach bestimmten Dateien sucht, braucht mit der integrierten Suchfunktion oft Geduld. Das kostenlose Wise JetSearch verspricht hier Abhilfe und findet Dateien und Ordner anhand ihrer Namen in kurzer Zeit. Die Software unterstützt verschiedene Dateisysteme, flexible Suchmuster und eine praktische Schnellzugriffsleiste. Auch eine portable Version steht bereit.

Wise JetSearch durchsucht lokale Festplatten, Partitionen und Wechselmedien nach Dateien und Verzeichnissen. Dabei unterstützt die Freeware die Dateisysteme NTFS, FAT und exFAT und nutzt einen Suchindex, um auch große Datenbestände zügig zu durchforsten. Administratoren wählen zunächst die gewünschten Laufwerke aus und geben anschließend den gesuchten Datei- oder Ordnernamen ein. Platzhalter wie "*" und "?" helfen, die Suche auf bestimmte Dateimuster einzugrenzen.

Die Trefferliste zeigt neben den Dateinamen auch die jeweiligen Pfade, Dateigrößen und Änderungszeitpunkte an. Über das Kontextmenü lassen sich gefundene Dateien direkt öffnen, ihre Speicherorte im Windows-Explorer aufrufen oder Pfade kopieren. Eine integrierte Vorschaufunktion erleichtert es, Dateien mit ähnlichen Namen voneinander zu unterscheiden. Für häufige Suchvorgänge bietet das Tool zudem eine kompakte Suchleiste, die sich am oberen Bildschirmrand einblenden lässt.

Mit Version 5.0.1 hat Hersteller WiseCleaner die Benutzeroberfläche überarbeitet und einen Dunkelmodus ergänzt. Laut Hersteller wurden außerdem die Suchgeschwindigkeit, die Dateivorschau und die Stabilität verbessert. Die deutschsprachige Software unterstützt Windows 7 bis 11 und steht neben der regulären Installationsversion auch als portable Ausgabe bereit.