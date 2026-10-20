Schadcode in WordPress-Erweiterung Rank Math PRO

Ein Update für die WordPress-SEO-Erweiterung Rank Math PRO hatte unerwünschten Beifang: Version 3.0.123 enthielt Malware, die sich hartnäckig im System festsetzen kann. Welche Installationen betroffen sind und welche Schritte jetzt in welcher Reihenfolge nötig sind.

Wer die WordPress-Erweiterung Rank Math PRO zwischen dem 15. Oktober 2026 um 22:02 Uhr und dem 16. Oktober 2026 um 09:12 Uhr (MESZ) heruntergeladen oder aktualisiert hat, sollte die eigene WordPress-Installation genau prüfen. Die in diesem Zeitfenster verteilte Version 3.0.123 enthielt nach Angaben des Herstellers Schadcode. Sobald das Plug-in aktiviert war, konnte dieser Code die Website kompromittieren.

Rank Math hat die betroffenen Dateien inzwischen entfernt und mit Version 3.0.124 eine bereinigte Fassung veröffentlicht. Die kostenlose Variante Rank Math SEO aus dem offiziellen Verzeichnis auf WordPress.org ist laut Hersteller nicht betroffen. Wie die Malware in die Plug-in-Dateien gelangte, geht aus der Veröffentlichung nicht hervor.

Welche Installationen betroffen sind

Als ersten Schritt empfiehlt der Anbieter einen Blick in den Plug-in-Bereich des WordPress-Backends, um die installierte Version zu prüfen. Wer 3.0.123 im betroffenen Zeitraum installiert und aktiviert hat, sollte die Website als kompromittiert betrachten. Wurde die Version zwar installiert, aber nie aktiviert, genügt es laut Rank Math, die Dateien zu löschen, auf 3.0.124 umzusteigen und vorsichtshalber einen Sicherheitsscan laufen zu lassen.

Hat jemand die Datei lediglich heruntergeladen, aber weder installiert noch aktiviert, gibt es nach Herstellerangaben allein durch diesen Vorfall keinen Hinweis auf eine Kompromittierung. Wer sich unsicher ist, kann sich an den Support wenden.

Backup einspielen oder manuell bereinigen

Für aktivierte Installationen rät Rank Math vorrangig dazu, Website und Datenbank aus einem Backup wiederherzustellen, das vor dem 15. Oktober um 22:02 Uhr MESZ entstanden ist. Anschließend sollen Betreiber die Seite mit einem Tool wie Wordfence oder Sucuri scannen und erst danach die saubere Version 3.0.124 installieren.

Wer kein passendes Backup hat, muss selbst aufräumen, und zwar in einer festen Reihenfolge. Die Schadsoftware kann ihre versteckte Hintertür nämlich bei jedem Seitenaufruf neu anlegen. Deshalb gilt es zuerst, den kompletten Ordner "rank-math-pro" per FTP oder Dateimanager zu löschen (eine bloße Deaktivierung reicht nicht), in der Tabelle "wp_options" die Einträge "_uf6qdn2hmm", "t8krdk990phb" und "_np5pvf754c" zu entfernen und ausgehende Verbindungen zur Domain "rank1cdn.com" nach Möglichkeit zu blockieren.

Erst danach geht es an weitere Spuren des Angreifers. Dazu zählen unbekannte Admin-Konten mit Nutzernamen nach dem Muster "wpsupport_" oder E-Mail-Adressen auf "@wp-mail.net", die gefälschte Core-Datei "wp-includes/class-wp-cache-util.php", ".htaccess"-Regeln, die ".cache"-Dateien als PHP ausführen, sowie Cronjobs mit der Markierung "#ms6v46". Auch versteckte PHP-Dateien etwa in "wp-content/mu-plugins/", SSH-Schlüssel und laufende Prozesse auf dem Server sollten Betreiber prüfen; bei Shared Hosting übernimmt das idealerweise der Hoster.

Zugangsdaten erneuern und sauber nachladen

Unabhängig vom gewählten Weg sollen Betroffene davon ausgehen, dass alle für die Website zugänglichen Geheimnisse abgeflossen sein könnten. Rank Math empfiehlt, sämtliche Passwörter, die Datenbank-Zugangsdaten, die Sicherheitsschlüssel und Salts in der "wp-config.php" sowie API-Keys etwa für Zahlungsanbieter oder SMTP-Dienste neu zu vergeben. Hinzu kommen Zugänge zu Hosting-Panel, FTP, SFTP und SSH sowie eine Überprüfung der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Die bereinigte Version 3.0.124 gibt es ausschließlich im Kundenkonto auf rankmath.com, das Nutzer direkt im Browser aufrufen sollten. Der Hersteller betont, keine Login- oder Download-Links per E-Mail zu verschicken, und warnt vor entsprechenden Nachrichten. Einige Kunden müssen zudem ihr Kontopasswort zurücksetzen; Hilfe gibt es über den RankMath-Support.