World Backup Day: Zwischen KI-Angriffen und Recovery-Realität

Der heutige World Backup Day dient Herstellern traditionell als Anlass, ihre Sicht auf Datensicherung zu platzieren – meist mit klarem Eigeninteresse. 2026 dominieren dabei vor allem KI-gestützte Bedrohungen, steigende Anforderungen an die Wiederherstellung sowie Fragen der Datensouveränität. Ein Überblick über aktuelle Anbieter-Statements zeigt, worauf IT-Teams bei Backup- und Recovery-Strategien konkret achten sollten.

Backupsysteme geraten zunehmend selbst ins Visier von Cyberkriminellen. Laut einer Studie von Object First fürchten 79 Prozent der befragten IT-Entscheider gezielte KI-gestützte Angriffe auf Sicherungsziele – gleichzeitig setzen aber nur 58 Prozent auf unveränderliche Speichertechnologien. Auch ManageEngine weist darauf hin, dass Angreifer gezielt Backup-Repositories kompromittieren, um die letzte Verteidigungslinie auszuschalten. Entsprechend rücken Konzepte wie immutable Storage, isolierte Recovery-Umgebungen und Zero-Trust-Ansätze stärker in den Fokus.

Keeper Security ergänzt, dass ohne konsequente Zugriffskontrollen nach dem Least-Privilege-Prinzip und entsprechende Governance-Mechanismen die Gefahr einer Kompromittierung weiter steigt. Backups sind damit nicht mehr nur Schutzmechanismus – auch die zugrunde liegende Infrastruktur wird zunehmend Teil der Angriffsfläche.

Recovery wird zur entscheidenden Disziplin

Ein zentrales Motiv fast aller Anbieter: Entscheidend ist nicht das Backup selbst, sondern die Wiederherstellung. ManageEngine betont, dass erfolgreiche Sicherungen allein keine Garantie für funktionierende Recovery-Prozesse darstellen – insbesondere in komplexen hybriden Umgebungen mit zahlreichen Abhängigkeiten.

FAST LTA bringt es auf den Punkt: "Der entscheidende Moment kommt nicht beim Speichern, sondern beim Wiederherstellen." Gefordert sind nachvollziehbare Integrität, überprüfbare Datenzustände und eine exakte Reproduzierbarkeit ("Zero Loss"). Auch WatchGuard unterstreicht die Bedeutung regelmäßiger Tests und klar definierter Wiederherstellungspläne. Ohne validierte Prozesse bleibt der Erfolg im Ernstfall unsicher.

KI verschiebt die Anforderungen an Backupstrategien

Künstliche Intelligenz wirkt dabei als Beschleuniger der Bedrohungslage. Object First sieht KI als wichtigen Treiber für erfolgreichere Ransomware-Angriffe . Everpure spricht von "vollautomatischer, KI-generierter Ransomware", die Angriffe in sehr kurzer Zeit skalieren und beschleunigen kann. Damit verschiebt sich auch hier der Fokus deutlich: Nicht mehr die bloße Existenz eines Backups, sondern die Geschwindigkeit und Qualität der Wiederherstellung wird zur geschäftskritischen Kennzahl.

Zugleich verändern sich architektonische Anforderungen. Everpure betont, dass physische Trennung allein nicht mehr ausreicht und durch logisch isolierte Umgebungen ergänzt werden muss. Gefordert seien Secure Isolated Recovery Environments (SIRE), also technisch und logisch isolierte Wiederherstellungsumgebungen, die eine forensisch saubere Recovery außerhalb der Reichweite von Angreifern ermöglichen. Parallel setzen Unternehmen zunehmend auf KI-gestützte Analysen, um Anomalien zu erkennen und ihre Reaktionsfähigkeit bei Vorfällen zu verbessern, wie ManageEngine hervorhebt.

Technische Konzepte werden vielschichtiger

Auf technischer Ebene zeichnet sich ein klarer Trend zu mehrschichtigen Backup- und Recovery-Architekturen ab. NinjaOne fordert Strategien, die alle Ebenen moderner IT – von Endpoints über Server bis zu SaaS-Anwendungen – abdecken und eine möglichst direkte, medienbruchfreie Wiederherstellung erlauben. CoreView weist darauf hin, dass neben Daten auch Konfigurationen gesichert werden müssen, da insbesondere in SaaS-Umgebungen wie Microsoft 365 sonst zentrale Betriebsparameter verloren gehen können.

Dell Technologies empfiehlt zusätzlich den Einsatz von unveränderlichen Speichern, Air-Gap-Ansätzen und Cyber-Vaults, um Backups vor Manipulation zu schützen. Klassische 3-2-1-Strategien bleiben relevant, werden aber zunehmend um Sicherheits- und Isolationsmechanismen ergänzt.

Datensouveränität und Standortfragen gewinnen an Gewicht

Neben technischen Aspekten rücken auch regulatorische und geopolitische Faktoren stärker in den Fokus. FAST LTA hebt Vorteile lokaler Backupinfrastrukturen hervor, etwa bei Wiederherstellungszeiten, Kontrolle und Compliance. Pink Elephant argumentiert darüber hinaus, dass Unternehmen ihre Sicherungsstrategien verstärkt an geopolitischen Risiken ausrichten müssen.

Die Speicherung in stabilen Jurisdiktionen wie der EU sowie die bewusste Auswahl von Cloudregionen werden damit zunehmend zu einem festen Bestandteil von Resilienz- und Backupstrategien. Backuparchitekturen müssen nicht nur technisch redundant, sondern auch rechtlich und geografisch belastbar sein.

Fazit

Die Aussagen der Hersteller zum World Backp Day 2026 zeigen deutlich: Zu einfache oder nicht mehr zeitgemäße Backupansätze greifen zu kurz. Gefragt sind manipulationssichere Speicher, isolierte Recovery-Umgebungen, getestete Wiederherstellungsprozesse und eine ganzheitliche Resilienzstrategie, die auch KI-Bedrohungen und geopolitische Risiken einbezieht. Für IT-Teams bedeutet das vor allem, Backup und Recovery nicht getrennt zu denken – sondern als eng verzahnte Disziplin, die im Ernstfall über die Handlungsfähigkeit des Unternehmens entscheidet.