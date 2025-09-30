Anlauf für Internet-natives Geld

Cloudflare und Coinbase wollen gemeinsam die x402 Foundation gründen. Ziel der Initiative ist die Entwicklung eines offenen Internetstandards, der digitale Zahlungen im Netz vereinfachen soll. Der Standard knüpft an den HTTP-Statuscode 402 "Payment Required" an, der bislang kaum Anwendung gefunden hat.

Hintergrund ist der seit Jahrzehnten existierende HTTP-Statuscode 402 "Payment Required", der bislang stiefmütterlich behandelt wurde. Grund dafür war das Fehlen einer einheitlichen Standardisierung. Gerade für neue Technologien wie APIs, Modellkontextprotokolle oder digitale Agenten erfordern jedoch eine einfache Möglichkeit zur Monetarisierung.

Herkömmliche Zahlungssysteme stoßen hier an Grenzen: Sie sind oft umständlich, langsam und an bestimmte Standorte oder Währungen gebunden. Dies erschwert vor allem Mikrozahlungen, die für viele digitale Dienste attraktiv wären. Ein standardisiertes Protokoll für Internet-native Zahlungen könnte diese Hindernisse abbauen.

Einheitliches Format für Zahlungen

Die x402-Stiftung möchte ein einheitliches Format für Zahlungsaufforderungen und -antworten schaffen. Das soll Transaktionen unabhängig von Ort, Währung oder Zahlungsmethode – ob Kreditkarte oder Kryptowährung – ermöglichen. Von einem solchen Standard würden Entwickler ebenso profitieren wie Content-Anbieter. Sie könnten ihre Angebote leichter monetarisieren, während autonome digitale Agenten Zahlungen künftig auch selbstständig abwickeln könnten.

Ein Merkmal von x402 ist die direkte Integration in bestehende Systeme: Mit nur einer Codezeile lasse sich eine Zahlungsaufforderung in ein API einbinden. Anstatt aufwendige Registrierungen, KYC-Prüfungen oder Prepaid-Guthaben zu verwalten, könnten KI-Agenten oder Anwendungen sofort Zahlungen in Kryptowährungen wie USDC abwickeln – ohne Accounts oder API-Schlüssel.

Praktisch für M2M, IoT und KI-Agenten

Technisch versteht sich x402 dabei als Blockchain-agnostisch. Das Protokoll unterstütze verschiedene Netzwerke und Stablecoins, wodurch Zahlungen nicht an eine bestimmte Plattform gebunden seien. Durch den Einsatz von HTTP 402 soll die Abrechnung in Echtzeit und Pay-per-Use erfolgen – eine Basis, die insbesondere für den Einsatz in Machine-to-Machine-Umgebungen, IoT-Szenarien und bei KI-Diensten relevant sein dürfte.

Praktische Einsatzfelder könnten vom On-Demand-Zugang zu Inhalten bis hin zu autonomen Machine-to-Machine-Transaktionen reichen. So wären Nutzer künftig in der Lage, einzelne Artikel oder Datensätze, ohne ein Abo abzuschließen, während IoT-Systeme oder KI-Modelle benötigte Dienste selbständig vergüten. Damit möchte die x402 Foundation einen Weg eröffnen, Internet-natives Geld als offenen Standard im Alltag zu etablieren.