Tux macht Feuer

Wer seine Linux-Leidenschaft auch abseits von Terminal und Serverraum zeigen möchte, findet bei Zippo das passende Accessoire. Das "Penguin Design" trägt einen stilisierten Pinguin auf braun-mattem Gehäuse und richtet sich damit ziemlich eindeutig an Tux-Fans. Ganz günstig ist der Spaß allerdings nicht: Im deutschen Zippo-Shop kostet das Feuerzeug 89,90 Euro.

Das windfeste Benzinfeuerzeug misst 55 × 40 × 10 Millimeter, besteht aus Metall und kommt in einer Geschenkbox. Wie bei Zippo üblich ist es nachfüllbar; Brennstoff wird separat verkauft. Das Pinguin-Modell ist im offiziellen deutschen Shop für 89,90 Euro erhältlich. Günstiger ist das Modell beim italienischen Händler Zipmania für 78 Euro zu haben, dort fallen allerdings noch Versandkosten an.