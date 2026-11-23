CrowdStrike kauft Zscaler für rund 43,9 Milliarden Dollar. Damit sollen Endpunktschutz und Zero-Trust-Netzwerksicherheit erstmals auf einer Plattform laufen, mit einer gemeinsamen Datenbasis und einem einzigen Vertrag. Was ändert sich damit für die Kunden?

CrowdStrike will Zscaler kaufen. Der Endpoint-Security-Spezialist aus Austin hat am 23. November eine verbindliche Vereinbarung über die Übernahme des Zero-Trust-Anbieters aus Santa Clara bekanntgegeben. Bezahlt wird komplett in Aktien, Zscaler wird dabei mit rund 43,9 Milliarden US-Dollar bewertet.

Für die Kunden beider Firmen geht es um mehr als einen Eigentümerwechsel. CrowdStrike will Endpunktschutz und Netzwerksicherheit auf seiner Falcon-Plattform zusammenführen. Bis zum Abschluss, der für die zweite Hälfte von CrowdStrikes Geschäftsjahr 2028 geplant ist, bleiben beide Unternehmen allerdings eigenständig.

Vom Endpunkt ins Netzwerk

Mit dem Zukauf steigt CrowdStrike in die Netzwerksicherheit ein, laut Mitteilung das größte einzelne Marktsegment der Cybersecurity. Als Hintergrund nennen die Unternehmen, dass sich Nutzer, Anwendungen und inzwischen auch KI-Agenten direkt mit der Cloud verbinden, ohne Umweg über das Rechenzentrum. Firewalls und VPNs, die für den Schutz des Rechenzentrums gebaut wurden, bekommen diesen Datenverkehr nach ihrer Darstellung gar nicht erst zu sehen.

Genau hier setzt Zscaler mit der Zero Trust Exchange an: Sie sitzt inline zwischen Nutzern, Agenten und Anwendungen und prüft jede Verbindung nach dem Zero-Trust-Prinzip. Auf dieser SSE-Basis (Security Service Edge) baut Zscaler sein SASE-Angebot auf, das Sicherheit und Netzwerk zusammenbringt. Nach eigenen Angaben schützt Zscaler die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen.

CrowdStrike deckt mit dem Falcon-Sensor Endgeräte und Cloud-Workloads ab und sieht sich zudem beim Schutz von Identitäten und Daten führend. "Früher verband das Netzwerk Menschen mit Orten. Heute verbindet es Agenten mit Daten", sagt CEO George Kurtz. Zscaler-Chef Jay Chaudhry sieht das ähnlich: KI-Agenten würden "rasch zum neuen schwächsten Glied".

Gemeinsame Daten, ein Vertrag

Technisch spannend ist vor allem, dass die Telemetrie beider Anbieter zusammengeführt werden soll. Falcon erzeugt nach Firmenangaben täglich Billionen Ereignisse an Endpunkten und Cloud-Workloads, die Zero Trust Exchange verarbeitet mehr als 750 Milliarden Transaktionen pro Tag. In Falcon Next-Gen SIEM sollen beide Datenströme zu einem einzigen Datensatz verschmelzen, mit dem CrowdStrikes KI-Modelle namens SafeMind den kompletten Angriffspfad eines Angreifers lernen sollen.

Auch beim Einkauf will CrowdStrike Dinge vereinfachen. Zscaler-Produkte sollen in das Vertragsmodell Falcon Flex aufgenommen werden, sodass Kunden die Lösungen beider Häuser über einen einzigen Vertrag beziehen können. Wie bestehende Zscaler-Verträge konkret überführt werden, steht nicht in der Mitteilung.

Aus Partnern wird ein Unternehmen

Neu ist die Zusammenarbeit nicht: Die beiden Anbieter sind seit Jahren Technologiepartner und teilen sich mehr als 2.000 Kunden sowie 16 Integrationen. Rund 8.000 Zscaler-Kunden setzen dagegen noch kein CrowdStrike ein, und genau dort sieht der Konzern Potenzial für Cross-Selling. Vertrieben werden sollen Zscaler-Lösungen künftig auch über CrowdStrikes Systemintegratoren, Reseller, Distributoren und Cloud-Marktplätze. Zusätzliche Chancen verspricht sich CrowdStrike bei kleineren Kunden und im MSSP-Geschäft.

Jay Chaudhry soll das Zscaler-Geschäft nach dem Abschluss weiter leiten und in den Board of Directors von CrowdStrike einziehen. Zuvor müssen noch die Zscaler-Aktionäre und die Regulierungsbehörden zustimmen. Chaudhry und ihm verbundene Parteien halten rund 34 Prozent der Zscaler-Aktien und haben ihre Zustimmung bereits vertraglich zugesagt.