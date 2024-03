Jetzt Plätze sichern: Online-Intensivseminar Wireshark

Kommen E-Mails stark verzögert an oder Anwender melden dem Support, dass eine wichtigte Unternehmensanwendung lahmt, schwant dem IT-Verantwortlichen nichts gutes. Denn allzu oft liegen die Ursachen für derartige Störungen im Netz. Nur sind diese aufgrund der Protokollvielfalt und Komplexität im LAN aufwändig zu verorten. Unser zweitägiges Online-Intensivseminar Ende Mai zur Paketanalyse mit Wireshark richtet sich an Admins, die sich auf die Suche nach Störungen im Netz machen möchten.

So erfahren Sie, wie Sie Netzwerkprobleme beheben oder alternativ der Tatsache auf die Spur kommen, dass das Netzwerk überhaupt nicht die Wurzel der Probleme ist. Während unserer praxisnahen Schulung legen wir den Grundstein für erfolgreiche Wireshark-Analysen. Hierbei vermitteln wir bewährte Methoden und Techniken, um Netzwerke auf Paketebene zu überwachen, zu analysieren und Probleme aufzuspüren. Teilnehmer tauchen tief in die Welt der Paketanalyse ein und lernen, wie sie Wireshark effizient einsetzen.

Den Anfang macht dabei eine Einführung in die Wireshark-Software und deren passende Konfiguration für die eigene Umgebung. Dem folgt Know-how rund um die eigentliche Netzwerkanalyse. Wir zeigen, wie Sie bei der Problemanalyse und Fehlersuche systematisch vorgehen. Den Grundstein dafür legt die Aufzeichnung der mitgeschnittenen Daten. Denn die oft zu erwartenden, sehr großen Tracefiles zu erzeugen und zu speichern bedarf genauer Planung.

Auf Basis dieser Aufzeichnungen erfolgt dann die eigentliche Fehlersuche, die nicht zuletzt in der Frage mündet, ob das Netzwerk oder eine Anwendung schuld ist am Leistungsabfall. All dies trainieren die Teilnehmer des Intensivseminars anhand praktischer Übungen in unserer Laborumgebung. Das Online-Intensivseminar findet vom 27. bis 28. Mai statt. Die Plätze sind wie üblich begrenzt, melden Sie sich deshalb gleich an.