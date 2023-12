Sicheres Abschalten von VMs

Zunächst sollten Sie im Windows Event Viewer nachschauen, ob ein entsprechender Eintrag vorhanden ist. Nach dem Starten der Anwendung gehen Sie in den Bereich "Applications and Services Logs / Microsoft / Windows / Hyper-V Worker / Admin" und im besten Fall findet sich hier die Meldung, dass die VM-Sitzung gesperrt ist. Sollte dies der Fall sein, können Sie über die PowerShell mit dem Befehl Stop-VM -Name <virtual machine name> -Force die virtuelle Maschine sicher abschalten, ohne sich nochmal neu einloggen zu müssen.