Spielerisch gegen Ransomware

Ransomware ist und bleibt laut aktuellem Lagebericht des BSI die größte Bedrohung für die IT-Sicherheit von Unternehmen. Ein Problem: Vielen Angestellten fehlt das nötige Fachwissen, um sich der Gefahr bewusst zu werden. Damit Unternehmen ihr Personal über die steigende Bedrohung durch Ransomware aufklären können, bietet die G DATA academy ab sofort eine neue Lernreihe an.

In vier interaktiven Spielen bauen Mitarbeitende sukzessive Wissen auf - vom rudimentären Grundwissen ("Was ist eigentlich Ransomware?") bis hin zum effektiven Methodenwissen ("Wie erkenne und verhindere ich Ransomware?"). Jedes Spiel dauert 10 bis 15 Minuten und ist somit gut in den Arbeitsalltag integrierbar. Die Trainingsreihe steht ab sofort als Add-on in der G DATA academy zur Verfügung.

Im Retrostil spielen und lernen

Die Trainingsreihe ist im Retrostil als 8-Bit-Game konzipiert und vermittelt den Lernenden ein vollumfängliches Gefühl für die zunehmende Verschärfung der Bedrohungslage durch Cyberattacken, vor allem mit Fokus auf Ransomware-Angriffe. Durch den spielerischen Ansatz wird das komplexe Thema Ransomware greif- und erlebbar.

Protagonist der Spielreihe ist Martin, der aufgrund eines unbedachten Klicks Ransomware installiert und dabei in die "Deep-Cyber-World", eine Platinenwelt, gezogen wird. In dieser Parallelwelt begegnet er dem Bösewicht Randy Ransom und seinen Komplizen, beispielsweise "NotPetya" oder dem "Ransomworm". Jeder Bösewicht stellt eine spezielle Ransomware-Art dar. Ziel ist es, diese Gegner zu finden, unschädlich zu machen und am Ende Randy Ransom als Hauptbösewicht zu besiegen. Alle Schauplätze und Charaktere basieren auf real existierenden Erpressungstrojanern und deren Geschichte.