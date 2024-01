Sicherheits-Spezialist warnt vor Cyber-Kidnapping

Wie ESET warnt, mehren sich Fälle einer neuartigen, "Cyber-Kidnapping" bezeichneten Online-Betrugsmasche. Bei diesen Untaten rufen Kriminelle ihre Opfer an, lassen auf deren Display eine unbekannte Nummer erscheinen und schließlich ein Kind des Opfers um Hilfe schreien. Danach meldet sich ein Entführer und fordert ein Lösegeld, ansonsten passiere etwas Schlimmes. Genau das tut es bereits für die Opfer, falls sie nicht wissen, dass es sich hierbei tatsächlich um einen Fake-Anruf handelt, dem Nachwuchs keine Gefahr droht und der vermeintliche Hilferuf von einer KI-Stimme vorgetragen wurde.



Laut ESET haben sich solche Fälle bereits in den USA zugetragen und ist davon auszugehen, dass sie auch in Deutschland auftreten werden. Gut da, dass der Security-Anbieter Tipps parat hat, um diesen raffinierten Attacken vorzubeugen. Zu den wichtigsten Punkten zählt dabei, möglichst wenige Informatiuonen von sich im Internet und vor allem in den sozialen Medien preiszugeben, um die Recherche der Kriminellen nach Opferinformationen möglichst stark zu erschweren. Im Einzelnen hat ESET diese Tipps für Eltern: