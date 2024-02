Download der Woche: Files

Microsoft hat bei seinem Windows Explorer in den aktuellsten Windows-Releases einige sinnvolle Features integriert, wie etwa Tabs. Wer dennoch auf der Suche nach einer noch flexibleren Alternative ist, kann einen Blick auf "Files" werfen. Der Dateiexplorer bietet Funktionen wie das Anheften von Ordnern an eine Sidebar und die Möglichkeit, in einer Zwei-Fenster-Ansicht zu arbeiten für ein einfaches Verschieben oder Kopieren von Dateien und Ordnern, was die Organisation und Verwaltung von Daten erheblich vereinfacht.

Für eine bessere Übersichtlichkeit können Dateien und Ordner mit farbigen Tags versehen werden. Außerdem ist die integrierte Unterstützung von Cloud-Laufwerken wie OneDrive, Google Drive und iCloud praktisch. Nicht zuletzt lässt sich das Design von Files stärker den Nutzervorlieben anpassen, etwa in Sachen Farbgestaltung.