ESET startet NIS2-Initiative

Unter dem Motto "Flicken reicht in der IT-Sicherheit nicht aus" hat der IT-Sicherheitshersteller ESET eine umfassende Kampagne zur NIS2-Richtlinie der Europäischen Union gestartet. Denn viele Organisationen haben sich bisher nur wenig oder gar nicht mit dieser Vorgabe zur Cybersecurity beschäftigt – obwohl sie davon betroffen sein könnten.

Die NIS2-Richtlinie ist eine bedeutende europäische Initiative zur Stärkung der Cybersicherheit in der EU. Sie verlangt von Organisationen in achtzehn definierten Sektoren, darunter Energie, Verkehr und Gesundheitswesen, verbesserte Cybersicherheitsmaßnahmen und effektiveres Risikomanagement. Die Mitgliedstaaten haben bis Mitte Oktober 2024 Zeit, diese Vorgaben in nationales Recht umzusetzen.

ESET hat nun eine Initiative gestartet, um Organisationen über die NIS2-Richtlinie aufzuklären und technische Unterstützung anzubieten. Die zugehörige Webseite dient als zentrale Anlaufstelle, auf der Interessierte Whitepaper, Podcasts, Webinare und weitere Informationen zum Thema finden können.

Peter Neumeier, Director of Channel Sales DACH bei ESET, erklärte die Dringlichkeit der Situation: "Bis zum 17. Oktober müssen etwa 40.000 Unternehmen in Deutschland und rund 3.000 in Österreich die NIS2-Richtlinie umsetzen. Die Implementierung stellt viele vor neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit." ESET zielt darauf ab, durch kostenfreie Informationsmaterialien seine Partner und Kunden zu unterstützen und schnell adäquate Maßnahmen zur Erfüllung der Richtlinie zu ergreifen. Expertise und direkte Hilfestellungen werden ebenfalls angeboten.

Geringes Bewusstsein für NIS2 unter Unternehmen

Eine aktuelle Umfrage von YouGov, durchgeführt Ende März 2024, zeigt, dass ein bedeutender Anteil der Unternehmen sich noch nicht mit der NIS2-Richtlinie beschäftigt hat. Mehr als ein Drittel der Befragten (36 Prozent) ist nicht mit NIS2 vertraut, während weitere 20 Prozent zwar davon gehört haben, aber nicht wissen, was die Richtlinie konkret bedeutet oder ob sie betroffen sind.

Die Rolle der Lieferkette in der Umsetzung der NIS2-Richtlinie wird als besonders kritisch angesehen. IT-Dienstleister, Managed Service Provider und Zulieferer der Automobilindustrie müssen sich an spezifische Anforderungen halten. Ein aktuelles Whitepaper auf der ESET-Webseite erklärt die notwendigen Schritte und Anforderungen für Akteure der Supply Chain.

Die Kampagne bietet umfassende Ressourcen: Von Whitepapers, die einen detaillierten Überblick über die NIS2-Richtlinie geben, bis hin zu Webinaren, die praxisnahe Einblicke in deren Umsetzung bieten. Podcasts diskutieren die Auswirkungen der Richtlinie auf die Unternehmen und geben praktische Tipps zur Einhaltung.