Foxit-Integration in Salesforce

Die Software ist laut Foxit so konzipiert, dass sie flexibel Workflow innerhalb des Salesforce CRMs unterstützt, einschließlich der Standard-Workflow-Automatisierung. Sie lässt sich zudem in "Salesforce Flows" integrieren, was Teams zahlreiche Automatisierungsoptionen bieten soll. Die Integration von Foxit Document Generation & eSign mit Salesforce biete die Möglichkeit, Dokumenten- und eSign-Workflows in Sekundenschnelle mit Salesforce Flows zu automatisieren.

Die erweiterten benutzerdefinierten "Aktionen und Trigger" der Software veranlassen die Dokumentenerstellung, den Versand, die Feldaktualisierung, das Zurückschreiben von Daten und vieles mehr an jedem beliebigen Punkt des Workflow-Szenarios. Das Einstellen von Erinnerungen, Benachrichtigungen oder auch Informationsaktualisierungen sei nun deutlich einfacher und könne in entscheidenden Momenten während des Dokumentenprozesses ausgelöst werden.