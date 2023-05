IT-Security aus der Cloud

Der Cloudplattform-Anbieter IONOS und das Cybersecurity-Unternehmen G DATA kündigen eine Kooperation an. Das erste Projekt der strategischen Partnerschaft ist "Verdict-as-a-Service". Mit diesem Dienst lassen sich verdächtige Dateien in der Cloud auf Schadhaftigkeit prüfen. IONOS hostet den Service, während G DATA seine Securitytechnologien einbringt.

Die strategische Partnerschaft von IONOS und G DATA CyberDefense soll die Bereiche IT-Sicherheit und Cloud miteinander verbinden. Der deutsche Cybersecurity-Anbieter vertraut künftig auf die Cloudinfrastruktur von IONOS bei seinen Produkten sowie Projekten. Kunden sollen so von einem Schutz vor Cyberbedrohungen in Verbindung mit einer hohen Verfügbarkeit, starkem Datenschutz und Compliance sowie umfassendem Service profitieren.



G DATA Verdict-as-a-Service (kurz VaaS) ist die erste gemeinsame Lösung: IONOS liefert die nötige Cloudinfrastruktur für den Dienst, der Dateien auf Schadcode prüft und der auf den Securitytechnologien von G DATA basiert. Verdict-as-a-Service gibt in Echtzeit eine Rückmeldung – egal, ob es sich um eine oder eine größere Menge an Dateien handelt.

VaaS kann außerdem als OEM-Lösung in Webseiten Dritter oder weitere Dienste integriert werden. Zudem möchte G DATA weitere bestehende sowie neue Anwendungen in die IONOS-Cloud migrieren. So soll beispielsweise die angekündigte Managed-Endpoint-Detection-and-Response-Lösung von G DATA zu großen Teilen über die Cloud des deutschen Partners laufen.