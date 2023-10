Virtuelles Regelwerk

Illumio stellt den Dienst "Illumio for Microsoft Azure Firewall" vor, mit dem Firmen die Azure-Firewall als Zero-Trust-Enforcement-Point nutzen können. So soll sich der gesamte Datenverkehr zwischen Azure-Ressourcen visualisieren und absichern lassen, der durch die Azure-Firewall läuft.

Die Azure-Firewall spielt eine strategische Rolle bei der Sicherung und dem Schutz von Cloudumgebungen in Unternehmen. Sie dient als Eingangs- und Ausgangspunkt für Daten, die hybride Cloudumgebungen durchqueren. Illumio for Azure Firewall ermöglicht es, verschiedene Teile der Cloudinfrastruktur zu schützen, indem ein Eins-zu-Eins-Mapping zwischen einer Ressource sowie ihren Metadaten in Azure und dem zugehörigen Workload sowie den Labels in Illumio stattfindet.

Unternehmen müssen sich dabei nicht mehr um die Erstellung von Firewallregeln kümmern, die an eine IP-Adresse oder einen Host-Namen gebunden sind und sich in einer dynamischen Cloudumgebung schnell ändern. Illumio for Azure Firewall verspricht stattdessen eine unkomplizierte Erstellung von kontextbasierten Sicherheitsregeln, die sich automatisch an Azure-Deployments anpassen und einfach zu verstehen sowie zu verwalten sind.