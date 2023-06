Die PowerShell ist das zentrale Verwaltungswerkzeug für Admins von Windows-Servern und -Clients. Eine flexible und effektive Verwaltung vieler Serverdienste wie Exchange, SharePoint oder Hyper-V ist ohne sie nicht möglich. Zudem gelang mit PowerShell Core auch der Brückenschlag in die Linux/Unix-Welt. Unser dreitägiges Online-Intensivseminar im Juni vermittelt die Kernkonzepte, Struktur und Einsatzbeispiele der Skriptsprache. Buchen Sie jetzt und sichern Sie sich Ihren Platz – Abonnenten profitieren von einer reduzierten Teilnahmegebühr.

Wer als IT-Verantwortlicher mit der PowerShell die Administration vereinfachen möchte, dem bietet unsere Online-Intensivseminar PowerShell für Admins das passende Know-how. Zu Beginn erhalten Sie einen Einblick in die Architektur der PowerShell und die Versionsunterschiede. In diesem Zusammenhang lernen Sie die Struktur von Cmdlets, Cmdlet-Parameter und Hilfefunktionen kennen. Im Scripting-Teil geht es unter anderem um objektorientiertes Programmieren mit Klassen und das Scripting mit dem PowerShell Integrated Scripting Environment.



In einer weiteren Trainingseinheit liegt der Fokus auf der Fernadministration mittels PowerShell Remoting, der Serververwaltung im Active Directory und wie Sie die Microsoft Cloud automatisieren. Diese und weitere Themen erwarten Sie während des dreitägigen Onlineseminars vom 12. bis 14. Juni 2023. Für die erfolgreiche Teilnahme sind zwei Bildschirme (alternativ ein moderner Breitbildschirm), Webcam und Headset notwendig. Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz, Abonnenten nehmen zum Vorzugspreis teil.