Hände frei und trotzdem Licht

Wie oft ist Ihnen schon eine Mini-Schraube in das PC-Gehäuse gefallen oder das Austauschen von Hardware im Rechner ohne passende Lichtquelle schwergefallen? Dann probieren Sie die praktischen LED-Lichthandschuhe von Hinshark aus. Mit diesem Gadget haben Sie in jeder Situation das passende Licht im wahrsten Sinne des Wortes zur Hand und müssen sich keine Taschenlampe mehr zwischen die Lippen klemmen.

In die Handschuhe sind zwei LED-Lämpchen integriert, die sich an der Spitze von Daumen und Zeigefinger befinden. Durch einen flexiblen Klettverschluss passen sich die Handschuhe an kleine oder große Hände individuell an. Ein komfortables Tragen über eine längere Zeit hinweg soll das atmungsaktive und hautfreundliche Material ermöglichen. Der integrierte Akku lässt sich derweil mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.