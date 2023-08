Motivation für den Arbeitstag

Zunächst lassen sich in Momentumdash eigens erstellte Gedanken, Sprüche oder auch Hinweise auf das sogenannte Dashboard aufspielen. Weiterhin ist eine To-Do-Liste enthalten, mit der Sie Ihren Fokus sofort auf das Wesentliche richten, ohne erst umständlich in das Notizbuch oder Outlook schauen zu müssen. Auch personalisierte Bilder beziehungsweise Hintergründe lassen den Einstieg in den Tag am Schreibtisch erfreulicher ausfallen. Abschließend können Sie Links sowie Bookmarks in die Oberfläche mit einbauen.