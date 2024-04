Neue Kaspersky-Produktreihe für Unternehmen

Kaspersky hat eine neue Produktreihe mit dem Namen "Kaspersky Next" vorgestellt, die speziell für Unternehmen konzipiert wurde. Diese Reihe soll robusten Endpunktschutz mit den fortschrittlichen Funktionen von Endpoint Detection and Response (EDR) und Extended Detection and Response (XDR) kombinieren. Ziel sei es, Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branchen einen effektiven Schutz vor immer komplexer werdenden Cyberbedrohungen zu bieten.

Die Produktreihe "Kaspersky Next" bietet eine Kombination aus KI-gestütztem Endpunktschutz und den integrierten Technologien EDR und XDR, die über traditionelle Endpoint-Protection-Plattformen hinausgehen soll. Diese Kombination ermögliche es, auch evasive und komplexe Angriffsarten wie Ransomware, Malware und Datenschutzverletzungen effektiv abzuwehren.

Unternehmen erhalten laut Anbieter tiefgehende Einblicke in die Sicherheitslage, können schnell reagieren und proaktiv nach Bedrohungen suchen. "Kaspersky Next" ist sowohl in der Cloud als auch als On-Premises-Lösung verfügbar und kann über eine optimierte oder eine Enterprise-Klasse-Konsole verwaltet werden, die erweiterte Kontroll- und Monitoring-Optionen bietet.

Drei Stufen für unterschiedliche Sicherheitsbedürfnisse

Die "Kaspersky Next"-Reihe umfasst drei Stufen: "Kaspersky Next EDR Foundations" richtet sich an Unternehmen, deren IT-Abteilungen hauptsächlich für Cybersicherheit verantwortlich sind und bietet einfache, flexible Sicherheitskontrollen. "Kaspersky Next EDR Optimum" erweitert den Endpunktschutz um zusätzliche EDR-Funktionen und ist ideal für Unternehmen mit kleineren Cybersicherheitsteams.

"Kaspersky Next XDR Expert" bietet umfassende Datenanalysen und korreliert Informationen aus verschiedenen Quellen für eine tiefgehende Risikoerkennung und ist für Unternehmen mit erfahrenen Cybersicherheitsteams oder eigenen Security Operations Centers geeignet.

Anton Ivanov, CTO von Kaspersky, betont die Bedeutung dieser neuen Produktreihe für die B2B-Sparte des Unternehmens und hebt hervor, dass "Kaspersky Next" den Zugang zu hochmodernen EDR- und XDR-Lösungen für eine breite Palette von Unternehmensgrößen und -typen vereinfacht.

Dies soll den Aufbau zuverlässiger und kosteneffektiver Cybersicherheitsstrukturen ermöglichen, die genau auf die spezifischen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind. Die Produktreihe ist zudem kompatibel mit anderen Lösungen und Diensten von Kaspersky, was eine flexible Migration zwischen verschiedenen Sicherheitsstufen erlaubt.