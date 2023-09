Online-Intensivseminar "Exchange Hybrid"

Eine hybride Bereitstellung von Exchange bietet die Möglichkeit, den Funktionsreichtum und die Verwaltungskontrolle, die eine lokale Exchange-Organisation bietet, auf die Cloud auszudehnen. Auch ist für die Koexistenz und Migration von Exchange-Postfächern in Office 365 mit lokalen Exchange-Servern der Hybrid-Modus erforderlich. Ein Vorteil dabei ist, dass die Administration der beiden Landschaften nahtlos erfolgt.

In dem online durchgeführten Intensivseminar Anfang Oktober erfahren die Teilnehmer zunächst, wie der E-Mail-Transport in Exchange funktioniert und was in Sachen akzeptierter Domänen und Konnektoren zu beachten ist. Wir betrachten den Nachrichtenfluss in einer Hybrid-Umgebung und was bei Probleme zu tun ist. Anschließend wenden wir uns der Abwehr möglicher Gefahren wie Phishing und Malware zu und disktutieren die Compliance der Umgebung. Schließlich runden die Administration von Empfängern und Resourcen sowie der Aufbau Öffentlicher Ordner diesen Teil des Intensivseminars ab.

Es folgt die Planung einer Hybrid-Umgebung. Dabei betrachten wir die erforderlichen Voraussetzungen und Komponenten. Hier spielt auch der Einsatz von Azure AD-Connect eine wichtige Rolle. Nach Abschluss der Planung bauen wir eine gemischte Exchange-Umgebung auf. Dazu bedienen wir uns des Hybrid Configuration Wizards und zeigen die verschiedenen Arten einer Hybrid-Stellung. Abgerundet wird das Intensivseminar schließlich durch praxisnahe Methoden des Troubleshooting in der neu aufgebauten Infrastruktur.