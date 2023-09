Nur noch sicher verschlüsseln

Die IETF hat bereits 2021 TLS 1.0 und 1.1 für unsicher erklärt. Sie böten nur schwache Kryptografie und wiesen zahlreiche Sicherheitslücken auf. Daher setzt Microsoft nunmehr seine Ankündigung um und in künftigen Windows-Versionen sind die beiden Protokolle deaktiviert – sowohl bei Clients als auch in Servern. Bereits veröffentlichte Betriebssysteme rührt das Unternehmen in dieser Hinsicht aber nicht an.

Allerdings haben die Microsoft-Entwickler die Option offen gehalten, TLS 1.0 und 1.1 zu reaktivieren. Dieses Vorgehen kommt aus Kompatibilitätsgründen infrage. Aufspüren lassen sich derartige Probleme in den Windows-Ereignisprotokollen, die aufgrund der Änderungen Fehler aufzeigen. Die genauen Auswirkungen hängen davon ab, welche Anwendungen TLS nutzen.