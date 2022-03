Umfrage zur Cloudnutzung in Unternehmen

Inzwischen ist die Cloud in jedem Unternehmen angekommen – ob bewusst oder auch unbewusst durch die Mitarbeiter. Firmen stehen dabei vielfältige Wege und Facetten der Cloudnutzung zur Verfügung, von einzelnen Diensten wie Filesharing über Software als Service bis hin zur vollständigen Auslagerung der IT. IT-Administrator und Paessler möchten im Rahmen einer Umfrage gerne von Ihnen wissen, wie es um die Cloudnutzung und deren Monitoring in Ihrem Unternehmen bestellt ist. Als Dankeschön verlosen wir drei Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro.

Standen hiesige Unternehmen vor einigen Jahren der Cloud noch eher skeptisch gegenüber, haben die praktischen Onlinedienste inzwischen weitgehend Einzug in die Firmenwelt gehalten. Besonders populär sind natürlich Angebote wie Microsoft 365, AWS oder die Google Cloud Platform. Doch auch abseits dessen gibt es für viele Spezialfälle praktische Clouddienste.



In einer kurzen Onlineumfrage möchten wir in Zusammenarbeit mit Paessler gerne von Ihnen als Administrator wissen, wie und für welche Zwecke Sie Cloudservices einsetzen und auch, wie Sie diese überwachen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich hierfür ein paar Minuten Zeit nehmen. Zum Dank für Ihre Teilnahme verlosen wir drei Amazon-Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro. Sie können aber auch anonym an der Umfrage teilnehmen.