Leitfaden gegen akute Phishing-Bedrohungen

Die Kombination Windows-PC und Webcam kann einen Videostream in der Regel nur in einer Anwendung wiedergeben – erfreulicherweise gibt es für IT-Profis, denen das im Zeitalter der Videokonferenzen und virtuellen Meetings zu wenig ist, eine Alternative: Die Freeware "SplitCam" überträgt bewegte Bilder in zahlreiche unterschiedliche Apps gleichzeitig. [ mehr