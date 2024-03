Was für die älteren Semester noch das sprichwörtliche Neuland im Berufsleben war – der Umgang mit Computern – ist für heutige Jugendliche eine absolute Selbstverständlichkeit. Smartphone, Tablet und Laptop sind die ständigen Begleiter unserer Kinder und diese können sich ein Leben ohne diese Art der Technik nicht einmal ansatzweise vorstellen. Da schadet ein systematisches Heranführen an den Umgang, aber auch die technischen Hintergründe definitiv nicht. Mit der "Geheimakte Computer" bringt Tobias Hübner allen Nachwuchs-IT-Experten die Welt der Rechner näher, und animiert zugleich zum Mitmachen. Denn der Autor beleuchtet nicht nur die IT-Geschichte, angefangen bei Konrad Zuse. Er gibt auch ganz praktische Tipps, etwa wie sich ausrangierte Smartphones und Tablets für andere Zwecke weiternutzen lassen oder wie sich Jugendliche als Hacker betätigen können – natürlich nur im besten Sinne. Ein Riesenthema unserer Tage ist derweil die künstliche Intelligenz, deren Entwicklung mit rasanten Schritten vorangeht. Diesem weiten Feld widmet Hübner ein eigenes Kapitel: Was ist eigentlich Intelligenz, wie lernt und arbeitet eine KI und wie ist es bei alldem um die Ethik bestellt? Überhaupt setzt sich der Autor durchaus kritisch mit der Materie auseinander, etwa mit den "fiesen Tricks der Tech-Industrie". Hier dürfen die sozialen Medien und deren "Hooking", also das an den Haken nehmen der Nutzer, nicht fehlen. Ebenfalls in der Kritik stehen In-Game-Käufe, um sich beispielsweise in Spielen einen Vorteil zu verschaffen. Und um die junge Leserschaft bei der Stange zu halten, lockert der Autor die Theorie immer wieder mit praktischen Maker-Challenges auf. Fazit Kinder und Jugendliche sind meist verwundert, wenn sie einen Bildschirm vorfinden, auf dem sie nicht tippen oder wischen können. Sie wachsen in einer Welt voller Technologie auf, die für die Generation zuvor noch wie Utopie erschien. Mit dem Buch "Geheimakte Computer" erfahren Jugendliche die Hintergründe zu Rechnern und lernen gleichzeitig die Technik dahinter ganz praktisch kennen – Bastelanleitungen und Programmierübungen sei dank.