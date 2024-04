iShield Key Pro mit USB-C-Schnittstelle

Mit dem neuen iShield Key Pro baut Swissbit sein Angebot im Bereich Authentifizierung kontinuierlich aus. Dank USB-C-Schnittstelle haben Anwender mehr Optionen, ihre digitalen Identitäten effektiv zu schützen. Doch der iShield Key Pro minimiert nicht nur das Risiko von Online-Bedrohungen wie Phishing, Social Engineering und Kontoübernahmen. Er eignet sich ebenso für die Implementierung von Sicherheitsrichtlinien wie NIS-2, bei der für die Umsetzung von Zugriffskontrollen in Verbindung mit IT-Systemen eine Multifaktor-Authentifizierung (MFA) vorgeschrieben ist.

Über die Standardfunktionen eines FIDO-Sticks hinaus bietet der iShield Key Pro erweiterte Funktionen und Protokollunterstützung. Dazu gehört PIV (Personal Identity Verification) für das Signieren und Verschlüsseln von Dokumenten. Darüber hinaus ist er auch mit älteren Systemen und Sicherheitstechnologien kompatibel, einschließlich HOTP (HMAC-basiertes Einmal-Passwort) für Offline-Anwendungen und TOTP (zeitbasiertes Einmal-Passwort).

Der iShield Key Pro unterstützt bis zu 42 TOTP-Slots. Temporäre Passwörter für NFC-fähige Android-Geräte können über eine Android TOTP-App generiert werden. Für die Konfiguration der TOTP-, HOTP- und PIV-Funktionalität steht die Software iShield Key Manager für Windows, macOS und Linux kostenlos zur Verfügung.

Als All-in-One-Sicherheitsschlüssel unterstützt der iShield Key Pro neben USB-Konnektivität auch NFC und lässt sich so auch mit Mobiltelefonen nutzen. Daneben ermöglicht die kontaktlose Datenübertragung zahlreiche Anwendungsfälle im Bereich Access Control. Für eine Implementierung dieser Funktionalität arbeitet Swissbit mit ausgewählten Technologiepartnern zusammen und steht für Projektanfragen bereit.

Swissbit bietet neben dem iShield Key Pro auch den iShield Key FIDO2. Er beschränkt sich auf die Standards FIDO2/WebAuthn und den Vorgänger U2F und ermöglicht so einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der Phishing-resistenten Authentifizierung ermöglicht. Auch der iShield Key FIDO2 ist zukünftig sowohl als USB-C- und USB-A-Version verfügbar. Alle Sticks werden in Swissbits eigener Halbleiterfertigung am Standort Berlin in Industriequalität produziert und sind ausgelegt für den erweiterten Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 70 °C.