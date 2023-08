Dringend Veeam Backup & Replication patchen!

Im August veröffentlichte Microsoft ein Sicherheitsupdate für Exchange, dass zahlreiche Server, die nicht englischsprachig waren, in die Knie zwang. Nun steht eine neue Version des Updates für Exchange Server 2016 und 2019 bereit, dass eine korrekte Lokalisierung aufweisen soll. Auf Admins, die die Probleme mit dem Patch per Workaround umgangen hatten, kommt allerdings einiges an Arbeit zu.