1&1 startet mit Mobilfunkbetrieb

Im Jahr 2019 hat 1&1 auf der damaligen Frequenzauktion des Bundesnetzagentur rund 1,1 Milliarden Euro für das Nutzungsrecht von Frequenzen ausgegeben. Nun nimmt das Unternehmen sein Mobilfkunknetz in Betrieb, auch wenn die Zahl an Antennen mit etwa 200 Standorten Anfang 2024 noch überschaubar ist. Bis 2030 muss 1&1 dann mindestens die Hälfte der deutschen Haushalte mit seinem Mobilfunknetz versorgen, um die regulatorischen Auflagen zu erfüllen. Wo keine eigene Abdeckung besteht, verwenden Kunden das Netz von Telefónica und ab Sommer 2024 dann von Vodafone als neuem Roaming-Partner.

Die Ateuerung des cloudnativen O-RAN-Netzwerks erfolgt über die Software und Plattform von Rakuten sowie über ein Kernnetz von Mavenir. Für die Ende-zu-Ende-Integration des Netzes ist Rakuten Symphony verantwortlich, ein Unternehmen der Rakuten-Gruppe, das globale B2B-Dienste für die Mobilfunkbranche anbietet und internationale, cloudbasierte Mobilfunkdienste der nächsten Generation ermöglicht.

Anders als bisherige Mobilfunknetze trennt die Open-RAN-Technologie zwischen Software und Hardware. Die Steuerung der Antennen erfolgt nicht länger vor Ort an den Funkmasten, sondern softwarebasiert in einer privaten Cloud, die 1&1 nach eigener Aussage auf marktüblichen Standardservern in hunderten dezentralen Edge-Rechenzentren betreibt. Mit diesen werden via Glasfaser GBit-Antennen verbunden. Über standardisierte Schnittstellen arbeitet 1&1 flexibel mit den verschiedenen Herstellern zusammen. Bereits heute würden Produkte und Dienstleistungen von mehr als 80 Unternehmen im 1&1-O-RAN-Netz eingesetzt, ohne Abhängigkeiten von dominierenden Ausrüstern aus China.