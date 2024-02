Mobile Daten: Telekom führt das Feld an

Die Untersuchung nutzt den sogenannten nPerf-Score, der Geschwindigkeiten, Latenz sowie die Qualität von Navigation und Streaming umfasst, um ein Gesamtbild der Verbindungsqualität zu liefern. Diese Methode versrpricht eine differenzierte Bewertung der Netzleistung. Die für die Studie herangezogenen Daten stammen von Nutzern der nPerf-App, die auf iOS- und Android-Geräten verfügbar ist und ein globales Netzwerk dedizierter Server zur Messung der Internetgeschwindigkeit verwendet.

Telekom an der Spitze

Telekom erreichte eine durchschnittliche Download-Geschwindigkeit von 138 MBit/s, was die Anforderungen für anspruchsvolle Onlineaktivitäten wie 4K-Videostreaming deutlich übertrifft. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit einer durchschnittlichen mobilen Download-Geschwindigkeit von 98 MBit/s an der Spitze, vor Ländern wie Italien, Spanien und Belgien. Vodafone Deutschland erreichte derweil 96 MBit/s und Telefonica (o2) 68 MBit/s.

Die Studie belegt zudem, dass Telekom und Vodafone mit jeweils rund 34 ms die niedrigsten Latenzwerte in Deutschland bieten, was für eine schnelle und verzögerungsfreie Onlineinteraktion spricht. Telefonicas Wert lag mit 43 ms knapp darüber. Auch Mit einer durchschnittlichen Upload-Geschwindigkeit von 25 MBit/s setzt Telekom den Maßstab, was den problemlosen Upload von HD-Videos ermöglicht (Vodafone 20 und Telefonica 15 MBit/s).

Im Bereich des mobilen Videostreamings bot die Telekom das beste Erlebnis mit einer Bewertung von 87 Prozent, basierend auf der Qualität der Videowiedergabe auf YouTube in verschiedenen Auflösungen (Vodafone 85 und Telefonica 84 Prozent). Beim Internetsurfen erzielte Telekom mit einer durchschnittlichen Seitenladezeit von 2,3 Sekunden die höchste Bewertung, was die Effizienz und Schnelligkeit des Netzes unterstreicht.

Datenturbo 5G

Die 5G-Technologie spielt eine zunehmend wichtige Rolle in der mobilen Internetnutzung. Telekom-Abonnenten profitierten von der schnellsten durchschnittlichen 5G-Download-Geschwindigkeit von 224 MBit/s, was die Führungsposition des Anbieters in diesem Segment bestätigt. Vodafone folgt mit 173 MBit/s und Telefonica erreichte 137 MBit/s. Die Upload-Raten lagen bei der Telekom bei 37 MBit/s, gefolgt von Vodafone mit 33 und Telefonica mit 22 MBit/s.