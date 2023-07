Multitasking aufgepeppt

Viele Nutzer wechseln in Windeseile mit dem bekannten Alt-Tab-Menü zwischen den wichtigsten Programmen. Noch mehr Funktionen hierfür sowie ein neues Erscheinungsbild bietet das kostenfreie Tool "Alt-Tab Terminator" an. In der Benutzeroberfläche finden Sie eine übersichtliche Auflistung aller laufender Prozesse mit einer praktischen Vorschau.