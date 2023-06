Download der Woche: Cygwin

Linux und Windows kommen in Unternehmen oft parallel zum Einsatz. Für eine bessere Kompatibilität von Tools zwischen beiden Betriebssystemen bietet sich das Open-Source-Programm "Cygwin" an. Die Software ist im Prinzip eine Set an unterschiedlichen Linux-Werkzeugen und stellt eine Unix-API für Windows bereit. Somit laufen viele der praktischen Linux-Tools auch unter Windows.