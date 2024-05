Beheizte Lunchbox für warme Mahlzeiten

Fehlt es in Ihrem Unternehmen an einer Gemeinschaftsküche oder zumindest einem Pausenraum mit Miniofen, kann dies die Verpflegung mit selbst mitgebrachtem Mittagessen erschweren. Abhilfe schafft hier die "HeatsBox LIFE", ein beheizbarer Speisenwärmer. Diese tragbare elektrische Thermobox mit App-Anbindung erwärmt Ihre Mahlzeiten in nur 15 bis 25 Minuten.