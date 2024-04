Zehn Beschützer

Check Point bringt mit den Force-Gateways gleich zehn neue Firewalls an den Start. Alle Geräte basieren auf der Plattform Check Point Infinity, die cloudbasierte Sicherheitsintelligenz, ein automatisches Bedrohungsabwehrsystem und über 50 integrierte KI-Engines vereint. Sie sollen in der Lage sein, bis zu 1 TBit/s an KI-gestützter Bedrohungsabwehr zu leisten und eine Malware-Blockrate von 99,8 Prozent erreichen.

Die Firewalls von Check Point kommen mit einem 2RU/1RU-Formfaktor und zahlreichen 1/10/25/40/100-GBit/s-Schnittstellen. Das Blocken von Malware und Angriffen erfolgt laut Anbieter in Echtzeit und wird durch eine automatisierte Reaktion auf Bedrohungen unterstützt. IT-Verantwortliche in Rechenzentren sollen zudem in die Lage versetzt werden, ihre Sicherheitsabläufe durch eine konsolidierte Sicherheits- und Richtlinienverwaltung in lokalen und Cloudumgebungen zu optimieren.