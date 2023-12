Diagramme schnell gezeichnet

Dabei stehen auf der Internet-Plattform "diagrams.net" praktische Vorlagen zur Verfügung, untergliedert in verschiedene Kategorien. So haben Nutzer die Auswahl aus zahlreichen Symbolen, die sie auf das Arbeitsblatt ziehen, dort platzieren und anschließend anpassen können. Dazu gehören auch herstellertypische Symbole, etwa zu Azure, Kubernetes, VMware oder oder Cisco. Speichern lassen sich die Diagramme dann lokal oder in der Cloud als XML-Datei im Drawio-Format sowie als PNG-, SVG- oder HMTL-File. Als Online-Speicherziele unterstützt diagrams.net Google Drive, OneDrive, Dropbox, GitHub und GitLab.