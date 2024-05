Dokumenten-Künstler

callas software hat ein Update für seine Flaggschiff-Produktlinie pdfToolbox veröffentlicht. Die Aktualisierung beinhaltet erweiterte Optionen zur Qualitätskontrolle sowie PDF-Modifikation und soll das Erstellen und Testen automatisierter Workflows erleichtern. So wurde der Preflight-Editor in der aktuellen Version mit dem Ziel vereinfacht, das Erstellen von und den schnellen Überblick über Preflight-Profile zu erleichtern.

Auch den Prozessplan-Editor hat der Anbieter nach eigener Aussage verbessert. Dabei stehen mehr Möglichkeiten beim Erzeugen zusätzlicher Dateien (etwa exportierte Bilder) zur Verfügung, und der technische Result-Code eines Prozessplans lässt sich besser kontrollieren. Beim Erstellen anpassbarer PDF-Berichte können Anwender zusätzliche Bereiche für kleine Bilder mit zu geringer Auflösung in den mitgelieferten Templates ein- oder ausblenden.

Noch mehr Flexibilität soll die Möglichkeit bieten, zur Laufzeit per JavaScript auf die Inhalte des Reports Einfluss zu nehmen. Auch das bereits in den vorherigen Versionen enthaltene Werkzeug wird in pdfToolbox 15 erweitert. Es gibt ein neues Lupenwerkzeug, Visualisierung von Silhouetten und von benutzerdefinierten Seitenbereichen in Prüfungen oder Korrekturen, eine integrierte Ebenenansicht und eine neue Ansicht, in der durch Prüfungen identifizierte Objekte isoliert dargestellt werden. pdfToolbox Desktop ist als Standalone-Produkt oder als Plug-in für Adobe Acrobat Pro erhältlich.