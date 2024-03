Download der Woche: Cobian Reflector

Professionelle Anwender erkennen zunehmend die Bedeutung regelmäßiger Backups sensibler Daten. Für eine effiziente Sicherung empfiehlt sich "Cobian Reflector". Dieses kostenfreie Tool ermöglicht nicht nur die Speicherung auf internen oder externen Datenträgern, sondern auch den Transfer via FTP oder SFTP-Server.

Eine Cloudanbindung bietet flexible Auslagerungsoptionen. Cobian Reflector zeichnet sich durch Unterstützung sowohl für Datei- als auch Ordnerbackups aus und ermöglicht die Konfiguration periodischer Sicherungen. Nutzer können vollständige, inkrementelle oder differenzierende Backups durchführen.

Die Verwaltung verschiedener Versionen vereinfacht sich durch die Möglichkeit, Shadow-Ordner zu benennen und Zeitstempel zu verwenden. Cobian Reflector gestattet nicht zuletzt die Anpassung an individuelle Bedürfnisse. Nutzer profitieren so von der Flexibilität in der Backup-Gestaltung und der effizienten Verwaltung ihrer Datensicherungen.