Vorschau November 2023: Backup & Recovery

Auf virtuellen Umgebungen basiert in vielen Fällen die heutige Unternehmens-IT. Entsprechend wichtig ist es, im Fall eines Desasters Wiederherstellungsstrategien für diese Umgebung parat zu haben. So zeigen wir im November-Heft, wie Sie Hyper-V mittels Azure Site Recovery sichern und einen Failover vorbereiten. Einst von VMware entwickelt und nunmehr Open Source in den Händen der Cloud Native Computing Foundation, leistet Velero derweil Backup, Disaster Recovery und Datenmigration im Kubernetes-Umfeld. So lesen Sie im November, wie Sie das Tool aufsetzen und die drei erwähnte Aufgaben in Ihrem Cluster durchführen.

Aber auch die physische Welt der Datensicherung beleuchten wir. So wurde Tape schon oft totgesagt und -geschrieben – doch es bleibt. Denn das Speichermedium hat im Archivbereich bislang unschlagbare Vorteile. Und mit LTO gibt es eine Technologie, die noch längere Zeit verfügbar und in der Leistung ausbaufähig ist. Wir geben einen Überblick zu Geschichte und aktuelle Standards und zeigen auf, mit welchen Tape-Entwicklungen in nächster Zeit zu rechnen ist.



