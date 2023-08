Download der Woche: Zorin OS

Trotz der Vielzahl an Linux-Varianten sind immer noch viele professionelle Anwender in Sachen Umstieg zögerlich. Mit der neuen Version von "Zorin OS" können Windows- und macOS-Nutzer getrost Linux ausprobieren. Das auf Ubuntu basierende System orientiert sich in der Bedienung sehr stark an Microsofts OS und hat die meisten für den Anfang wichtigen Anwendungen bereits an Bord.