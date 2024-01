Nicht im Dunkeln sitzen

Standardmäßig dürfen Vorgesetzte auf das OneDrive for Business eines gelöschten Benutzers in Microsoft 365 zugreifen. Da viele diese Einstellung nicht kennen, wird das Vorgehen in diesem Video demonstriert. Anschließend wird gezeigt, wie sich die Einstellung deaktivieren lässt und sich OneDrive-Konten mit aktiver Freigabe aufspüren lassen.