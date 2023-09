Appetitliche Handunterlage

Wer viel am Computer arbeitet, verdient sich im sprichwörtlichen Sinn damit sein tägliches Brot. Um dabei die Ergonomie am Arbeitsplatz zu verbessern, kann das ausgefallene Baguette-Kissen für die bessere Haltung beim Tippen weiterhelfen. Das Gadget sieht äußerlich und mit den 40 Zentimetern Länge einem Baguette nicht nur täuschend ähnlich, es entlastet auch die Arme und Schultern am Schreibtisch.