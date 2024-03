LED-Uhr im Binär-Format

Das Grundprinzip der binären Zeitanzeige ist an sich recht simpel: Der Wert verdoppelt sich in jeder Spalte von oben nach unten. Das Spektrum reicht also von 1 zu 2 zu 4 und zu 8. Jetzt müssen Sie nur noch die jeweilige Anzahl mitsamt dem Wert der beleuchteten LEDs pro Spalte zusammenzählen. Die Binär-Uhr verfügt über einen Dimmschalter, sodass Sie die Helligkeit der LEDs an die Umgebung anpassen können. Ganz billig ist der Spaß allerdings nicht – die Uhr ist etwa bei getDigital für rund 70 Euro erhältlich.