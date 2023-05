Besserer Schutz in Echtzeit

Phishing-Seiten sind ein beliebter Weg für Cyberkriminelle, um an Nutzerdaten zu gelangen. Google schützt mit Safe Browsing Milliarden von Nutzern vor webbasierten Bedrohungen wie betrügerischen Webseiten – sowohl im Webbrwoser Chrome als auch in Android WebView, wenn Nutzer Webinhalte aus Apps heraus öffnen. Nun erweitert Google den Dienst um eine Echtzeitabfrage für fragwürdige Seiten.

Safe Browsing bekommt eine neue Echtzeit-API spendiert, die dafür sorgen soll, dass Nutzer vor kurzfristig auftauchenden, bösartigen Websites gewarnt werden. Mit der neuesten Version von Safe Browsing überprüfen Geräte so in Echtzeit die Blockliste auf Websites mit fragwürdiger Reputation.

Laut Zahlen von Google soll nämlich eine beträchtliche Anzahl von Phishing-Websites nur für weniger als zehn Minuten bestehen, um Einträge auf Blocklisten zu vermeiden. Google möchte mit dieser Echtzeit-Erkennung dazu in der Lage sein, monatlich zusätzliche 25 Prozent der Phishing-Versuche in Chrome und Android abzuwehren. Wer bereit ist, seine angesurften URLs mit Google zu teilen, kann derweil schon seit längerem das Erweiterte Safe Browsing in Chrome sowie in den Google-Kontoeinstellungen dazuschalten, um in den Genuss eines Echtzeitschutzes zu kommen.

Safe Browsing soll aber nicht nur bei der Warnung der Nutzer schneller werden. Auch haben die Entwickler mehr Intelligenz eingebaut, basierend auf Googles Fortschritten im KI-Bereich. Seit letztem Jahr nutzt Chrome für Android und Desktop ein bildbasiertes maschinelles Lernmodell zur Phishing-Erkennung, um gefälschte Websites, die sich als legitime Anmeldeseiten ausgeben, visuell zu untersuchen.

Durch den Einsatz eines TensorFlow-Lite-Modells sollen sich im Vergleich zu früheren maschinellen Lernmodellen dreimal mehr Phishing-Seiten erkennen lassen und die Nutzer gewarnt werden, bevor sie ihre Login-Daten preisgeben. In diesem Jahr möchte Google die Reichweite des Modells erweitern, um noch deutlich mehr Phishing-Kampagnen zu erkennen und neue ML-Technologien mit an Bord zu holen.