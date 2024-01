Handlicher Massenspeicher

Samsung bietet mit der T5 EVO eine Portable SSD (PSSD) mit 8 TByte Speicherplatz an, basierend auf V-NAND. Daneben wird es die PSSD mit 2 und 4 TByte geben. Alle drei Modelle liefern dabei sequentielle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von bis zu 460 MByte/s. Das ist bis zu 3,8-mal schneller als externe Samsung HDDs.

Mit der länglichen Bauweise der T5 EVO weicht Samsung erstmals vom kreditkartenförmigen externen SSD-Design der vergangenen Jahre ab. Dank der ergonomischen Form und des angenehmen Gewichts von etwas mehr als 100 Gramm liegt die neue PSSD kompakt in der Hand. Die gummierte, schwarze Oberfläche verhindert darüber hinaus, dass die externe SSD versehentlich aus den Fingern rutscht. Zusätzliche Sicherheit verleiht der titangraue Metallgriff. Mit ihm lässt sich die T5 EVO an Taschen oder Rucksäcken befestigen. Die T5 EVO ist in der 8-TByte-Version für knapp 500 Euro erhältlich. Die Modelle mit 4 TByte kosten rund 270 Euro beziehungsweise mit 2 TByte circa 150 Euro.