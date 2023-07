Mobiler USB-Schreibtisch

So langsam kommt der Sommer in Fahrt und für viele Home-Office-Anwender heißt das dann flexibleres Arbeiten im Garten, am See oder auch auf dem Campingplatz. Mit dem faltbaren Minischreibtisch können Sie überall produktiv sein. Das geniale Zubehör ist nicht nur leicht und platzsparend, sondern integriert zudem einen USB-Hub mit drei Anschlüssen, eine Lampe und den Ventilator für heiße Tage.