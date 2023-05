Unkomplizierte Terminfindung

In kleinen Firmen kommen für das Abstimmen von Meetings oft noch E-Mails oder Anrufe zum Einsatz. Das geht mit dem Onlinedienst "NeedToMeet" einfacher und das zeitraubende Abgleichen freier Slots untereinander für den passenden Zeitrahmen lässt sich erheblich verkürzen. Die Webseite bietet einen einfachen Kalender an, auf dessen Basis Sie in drei Schritten einen Meetingtermin klarmachen.