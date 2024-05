Offline-Map-Sticker fürs Büro

An Selbstvertrauen fehlt es den meisten Admins nicht. Schließlich ist die Mischung aus Retter in der Not und Herrscher über die IT immer für einen besonderen Status in der Firma gut. Mit der entsprechend coolen Laptoptasche machen Sie Ihre Position nun jederzeit und schriftlich bekannt. Der spaßige Aufdruck auf der Notebooktasche lehnt sich dabei im Design an ein Wörterbuch an.