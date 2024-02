Das Anfang Mai stattfindende, zweitägige Online-Intensivseminar "Sicherheit in Microsoft 365" zeigt auf, wie IT-Verantwortliche ihren M365-Tenant härten und so die darin vorgehaltenen Daten schützen. Dazu erläutert unser Dozent im ersten Schritt alle wichtigen Microsoft-365-Dienste für Sicherheit und externer Zusammenarbeit. Anschließend geht es daran, diese Dienste nach Best Practices zu konfigurieren. Auch warum ein ganzheitlicher Zero-Trust-Ansatz dabei so wichtig ist und wie Sie mobile Endgeräte für die Nutzungen der Microsoft-365-Daten absichern, erklärt das Seminar. Abonnenten erhalten wie immer einen Vorzugspreis.