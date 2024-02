Schwachstellen in QNAP-Betriebssystem

Am 13. Februar 2024 veröffentlichte QNAP, ein Hersteller von Network-Attached-Storage-Systemen, ein Advisory, das mehrere Schwachstellen in seinen Betriebssystemen QTS, QuTS hero und QuTScloud aufdeckt. Diese Betriebssysteme finden in einer Vielzahl der NAS-Geräte des Unternehmens Verwendung. Laut den Warnungen von QNAP ermöglichen es diese Schwachstellen Angreifern, Befehle auf den Geräten aus der Ferne und ohne Authentifizierung auszuführen.