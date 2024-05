Umfassend informiert

Flexera hat seine Managementsoftware "Flexera One IT Visibility" um neue Funktionen zur Verwaltung von Software Bill of Materials (SBOMs) erweitert. Diese ermöglichen es Unternehmen, Risiken im Zusammenhang mit Softwareschwachstellen und Datenschutz zu minimieren und bieten tiefe Einblicke in die Codeebene ihrer IT-Assets.