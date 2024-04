Vorschau Mai 2024: Zero Trust

Traditionelle Schutztechnologien können schon lange nicht mehr mit hochprofessionellen Angreifern mithalten, die es täglich auf Firmennetzwerke abgesehen haben. Assume Breach und Zero Trust lauten daher Ansätze, mit denen sich IT-Verantwortliche dringend auseinandersetzen sollten. Im Mai-Heft beleuchten wir unter anderem, wohin sich Zero Trust entwickelt und welche Herausforderungen die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie mitbringt. Außerdem zeigen wir, wie Sie Zero Trust Network Access mit Xplicit umsetzen und als KMU-Admin Ihre IT-Umgebung sinnvoll konsolidieren.

Um Zero Trust entwickelte sich in den vergangenen Jahren zweifellos ein gewaltiger Hype, der nun abzuklingen scheint. Doch dies bedeutet keineswegs, dass das Thema nicht mehr relevant oder zu komplex ist. Allerdings sorgen die zahlreichen Aspekte der Umsetzung bei vielen IT-Verantwortlichen für eine Desillusion. Doch mit der schrittweisen Umsetzung von Zero-Trust-Modellen, die wir in der Mai-Ausgabe vorstellen, kann moderne IT-Sicherheit zur Realität werden.

Das deutsche Start-up XplicitTrust beansprucht derweil für sich, Zero Trust Network Access vor allem für kleine und mittlere Unternehmen schnell, einfach und kostengünstig verfügbar und es dem Admin dabei so einfach wie möglich zu machen. Wir haben uns die Software angeschaut und geben mit einem Workshop einen Überblick über die Inbetriebnahme, die Funktionen und Einsatzmöglichkeiten.

Kleine Unternehmen benötigen IT nicht zuletzt ebenso sehr wie Großkonzerne. Anders als jene haben sie aber nicht das Personal, um ihre interne IT strukturiert zu planen und umzusetzen. Ein paar Grundregeln helfen schon dabei, die größten Klippen zu umschiffen und Ungemach von vornherein zu vermeiden – damit später nicht sogar die Existenz des Unternehmens auf dem Spiel steht.

